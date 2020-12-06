Bilezik isteyen gelin, kaynanası yarım altın takınca arabadan inmedi! Hüngür hüngür ağladı

Düğününde bilezik isteyen geline kaynanası yarım altın takınca olanlar oldu. İstediği olmayan gelin sinirlenerek hüngür hüngür ağlamaya başladı. Aracın içindeki diğer kadın da duruma isyan ederken, olay sonunda tatlıya bağlandı ve gelin arabadan inerek tüm siniriyle de testiyi kırdı. Ortaya bu ilginç görüntüler çıktı...

Düğününde bilezik isteyen geline kaynanası yarım altın takınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. İstediği olmayan gelin de arabadan inmek istemedi. İkna çalışmaları sırasında söylenen sözlere iyice sinirlenen gelin bir süre sonra ağlamaya başladı. Aracın içindeki diğer kadın da duruma isyan ederken, olay sonunda tatlıya bağlandı ve gelin arabadan inerek tüm siniriyle de testiyi kırdı...