Haberler Video Haber Videoları Bilezik isteyen gelin, kaynanası yarım altın takınca arabadan inmedi! Hüngür hüngür ağladı

Bilezik isteyen gelin, kaynanası yarım altın takınca arabadan inmedi! Hüngür hüngür ağladı

Bilezik isteyen gelin, kaynanası yarım altın takınca arabadan inmedi! Hüngür hüngür ağladı
06.12.2020 10:20
Ana Sayfa 02:48
Limon üreticisinden marketlere...
Ana Sayfa 03:34
Latince kökenli Türkçe ay...
Ana Sayfa 01:05
Senarist üzerini çizdi! Başrol...
Ana Sayfa 01:49
Başkan Erdoğan hedefini...
Ana Sayfa 03:10
Volkswagen CEO'sundan Türkiye...
Ana Sayfa 01:12
Paris yangın yeri!
Ana Sayfa 00:27
Sarhoş motosikletli otomobile...
Ana Sayfa 01:12
Bahar Candan estetiğe doyamadı
Ana Sayfa 04:30
Uzman isim uyardı: Depremler...
Ana Sayfa 02:01
Antalya son dakika deprem
Ana Sayfa 00:53
Elif Ada babasının kopyası...
Ana Sayfa 02:22
ATV'nin fenomen dizisi...

Düğününde bilezik isteyen geline kaynanası yarım altın takınca olanlar oldu. İstediği olmayan gelin sinirlenerek hüngür hüngür ağlamaya başladı. Aracın içindeki diğer kadın da duruma isyan ederken, olay sonunda tatlıya bağlandı ve gelin arabadan inerek tüm siniriyle de testiyi kırdı. Ortaya bu ilginç görüntüler çıktı...


Düğününde bilezik isteyen geline kaynanası yarım altın takınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. İstediği olmayan gelin de arabadan inmek istemedi. İkna çalışmaları sırasında söylenen sözlere iyice sinirlenen gelin bir süre sonra ağlamaya başladı. Aracın içindeki diğer kadın da duruma isyan ederken, olay sonunda tatlıya bağlandı ve gelin arabadan inerek tüm siniriyle de testiyi kırdı...

Haber Videoları