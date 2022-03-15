Beyoğlu'nda 6 kişinin yaralandığı silahlı kartopu kavgasının detayları ortaya çıktı! İçlerinde taş mı vardı?

Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kartopu kavgasının detayları ortaya çıktı. Şüpheli üç kardeş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadelerinde asıl mağdurun kendileri olduğunu öne sürdü. Kafasına sıkıştırılmış kartopu atıldığını söyleyen Furkan Becerikli, kendisine alaycı tavırlarla gülen gruba "Şaka mı yaptığınızı sanıyorsunuz, böyle şaka olur mu, sizin yaptığınız eşek şakası" dediğini, çıkan kavgada hastanelik olduğunu anlattı. Ağabey Ekrem Becerikli ise kendilerine saldıran grubu korkutmak için ateş ettiğini savundu. Becerikli kardeşlerin avukatı, kartopunun içine taş konulduğunu öne sürdü.