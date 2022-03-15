Haberler Haber Videoları Beyoğlu'nda 6 kişinin yaralandığı silahlı kartopu kavgasının detayları ortaya çıktı! İçlerinde taş mı vardı?

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaralandığı silahlı kartopu kavgasının detayları ortaya çıktı! İçlerinde taş mı vardı?

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaralandığı silahlı kartopu kavgasının detayları ortaya çıktı! İçlerinde taş mı vardı?
15.03.2022 15:23

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:49
Bu aile sürekli bebeğin bezine...
Haber 02:47
Adem Dolapçı’nın yeni...
Haber 47:01
Tarihimize kirli demek...
Haber 04:48
Karın ağrısıyla gitti...
Haber 02:48
Başkan Erdoğan liderliğindeki...
Haber 00:10
Canlı yayında "savaşa hayır"...
Haber 01:09
Almanya Şansölyesi Ankara'da
Haber 27:43
Sağlıkçıların maaşlarına zam
Haber 21:01
Seçim barajı yüzde kaça...
Haber 03:17
Sağlıkçıların maaşlarına zam
Haber 11:00
Toroğlu hakem kararının...
Haber 02:28
BM'den Başkan Erdoğan'a...

Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kartopu kavgasının detayları ortaya çıktı. Şüpheli üç kardeş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadelerinde asıl mağdurun kendileri olduğunu öne sürdü. Kafasına sıkıştırılmış kartopu atıldığını söyleyen Furkan Becerikli, kendisine alaycı tavırlarla gülen gruba "Şaka mı yaptığınızı sanıyorsunuz, böyle şaka olur mu, sizin yaptığınız eşek şakası" dediğini, çıkan kavgada hastanelik olduğunu anlattı. Ağabey Ekrem Becerikli ise kendilerine saldıran grubu korkutmak için ateş ettiğini savundu. Becerikli kardeşlerin avukatı, kartopunun içine taş konulduğunu öne sürdü.

Haber Videoları
SON DAKİKA