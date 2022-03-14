SON DAKİKA Adıyaman Deprem! Malatya-Şanlıurfa-Kahramanmaraş Çelikhan depremiyle sarsıldı! | Kandilli SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çelikhan ilçesinde yaşanan depremin derinliği AFAD tarafından 7.06 km olarak kaydedildi. Gelen bilgilere göre deprem Malatya'dan da hissedildi.
Son dakika haberine göre Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çelikhan ilçesinde yaşanan depremin derinliği AFAD tarafından 7.06 km olarak kaydedildi. Gelen bilgilere göre deprem Malatya'dan da hissedildi.
SON DAKİKA! AFAD tarafından duyuruldu! Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Twitter'dan son dakika bilgisini paylaşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin saat 15:38'de yaşandığını bildirdi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2022
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Çelikhan (Adiyaman)
Tarih-Saat : 14.03.2022, 15:38:18 TSİ
Enlem : 38.0736 N
Boylam : 38.3905 E
Derinlik : 7.06 km
Detay : https://t.co/N6GwrmjXV0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi