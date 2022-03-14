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SON DAKİKA Adıyaman Deprem! Malatya-Şanlıurfa-Kahramanmaraş Çelikhan depremiyle sarsıldı! | Kandilli SON DEPREMLER

SON DAKİKA Adıyaman Deprem! Malatya-Şanlıurfa-Kahramanmaraş Çelikhan depremiyle sarsıldı! | Kandilli SON DEPREMLER
14.03.2022 15:57 - Son Güncelleme: 14.03.2022 16:07

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Son dakika haberine göre Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çelikhan ilçesinde yaşanan depremin derinliği AFAD tarafından 7.06 km olarak kaydedildi. Gelen bilgilere göre deprem Malatya'dan da hissedildi.

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SON DAKİKA! AFAD tarafından duyuruldu! Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Twitter'dan son dakika bilgisini paylaşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin saat 15:38'de yaşandığını bildirdi.

Çelikhan'da korkutan deprem!

SON DAKİKA