Beylikdüzü'nde tekstil fabrikasında yangın

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 19:49 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 19:49

Beylikdüzü'nde bir tekstil firmasında yangın çıktı. Yangın, saat 16.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Mermerciler Sanayi sitesi içerisindeki medikal malzeme üretimi yapan tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikada dumanları görerek dışarı çıkan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.