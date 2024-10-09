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Bodrum’da Ana Su Hattı Patladı! Dev Çukur Oluştu!
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Bodrum’da Ana Su Hattı Patladı! Dev Çukur Oluştu!

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 16:27 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 16:28

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama, tonlarca suyun boşa akmasına ve yolda dev bir çukur oluşmasına yol açtı. Belediye ekipleri bölgede onarım çalışmalarına başlarken, su kesintilerinin yaşanacağı açıklandı. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendirildi.

Muğlanın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, yolda dev çukur oluştu. Öte yandan, bölgede su kesintilerinin yaşanacağı belirtildi.

Geriş Mahallesi Hacı Yer Caddesi'nde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken yolda dev çukur oluştu. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yol trafiğe kapatılırken sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Bölge onarım çalışması başlatılırken, su kesintilerinin yaşanacağı belirtildi.

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