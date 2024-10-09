Muğlanın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, yolda dev çukur oluştu. Öte yandan, bölgede su kesintilerinin yaşanacağı belirtildi.
Geriş Mahallesi Hacı Yer Caddesi'nde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken yolda dev çukur oluştu. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yol trafiğe kapatılırken sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Bölge onarım çalışması başlatılırken, su kesintilerinin yaşanacağı belirtildi.