Beylikdüzü'nde başörtülüye havuz yasağı! Çocuklarına bile refakat edemiyorlar

Başörtülüleri toplumdan dışlama projeleri ne yazık ki günümüzde bile belli çevrelerde uygulanmaya devam ediliyor. Beylikdüzü’ndeki 356 dairelik Türkiye Eczacılar Veterinerler Doktorlar (TEVD) sitesinde mülk sahipleri bile tesettüre uygun kıyafetle havuza giremiyor. İç tüzük bahanesiyle akıl dışı uygulamayı yürürlükte tutan site yönetimi, hijyen nedeniyle havuz kenarında bone takmayı zorunlu tutarken hijyenik mayo kumaşlarıyla üretilen başörtüsü ve tesettür mayoya yasak getiriyor.

Başörtüsü düşmanı zihniyet bu kez kendini İstanbul Beylikdüzü'nde gösterdi. TEVD (Türkiye Eczacılar Veterinerler Doktorlar) Sağlık Sitesi'nin düzenli aidat aldığı mülk sahiplerinin, tesettür mayoyla havuza girmesini yasakladığı ortaya çıktı.

Site yönetimine aylık 750 lira aidat, 170 lira da havuz için kart ücreti veren vatandaşların, tesettür mayo ile havuza girmesine izin verilmiyor.







Sitede yaşayan çocukların havuza ebeveyni eşliğinde girmesini isteyen yönetim, bu sırada dahi tesettür mayoya izin vermiyor.

ÜCRET ÖDERSİN AMA GİREMEZSİN!

İç tüzük bahanesiyle akıl dışı uygulamayı yürürlükte tutan site yönetimi, hijyen nedeniyle havuz kenarında bone takmayı zorunlu tutarken hijyenik mayo kumaşlarıyla üretilen başörtüsü ve tesettür mayoya yasak getiriyor.





356 dairelik sitede söz konusu yasağın kaldırılması için 60'a yakın aile imza topladı, ancak yönetim iç tüzüğü gerekçe göstererek olumlu yönde hiçbir adım atmadı. Edinilen bilgiye göre, site yönetimi havuza giriş için kişi başı 170 liradan satılan havuz kartını zorunlu tutuyor. Ancak site sakini havuza tesettür mayo ile girmek istiyorsa kart parası verse dahi havuza giremiyor.





Kiracı ve misafirlerin kullanımına açık olan havuzlar, başörtülü ev sahiplerinin kullanımına kapalı olarak faaliyet gösteriyor.





Bazı site sakinleri, tesettür mayoyu sorun etmeyen farklı site havuzlarını ekstra ücret ödeyerek kullanmak zorunda kalıyor.