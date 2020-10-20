Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tutan Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce birbirleriyle konuşmadı

Önceki gün hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun'un cenaze namazı Ankara Çankaya'daki Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılındı. Cenazede yan yana saf tutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce ise birbirleriyle hiç konuşmadı.

Son 3 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Coşkun, önceki gün bu hastanede hayatını kaybetti. Bekir Coşkun'un cenaze namazı Ankara Çankaya'daki Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılındı. Cenazeye gazetecinin arkadaşları ve siyasetçiler de katıldı.

KILIÇDAROĞLU-İNCE YAN YANA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kılıçdaroğlu'nun partideki en büyük rakibi Muharrem İnce de cenaze namazında yan yana saf tuttu. İkili, namaz öncesi ve sonrası ise birbirleriyle iletişim kurmadı sohbet etmedi.

EN SON ŞUBAT AYINDA GÖRÜŞTÜLER

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce en son şubat ayında CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İkilinin buradaki görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürmüştü. İnce, görüşme sonrasında, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı? CHP üyesiyim. Genel Başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz." açıklamasını yapmıştı.

İNCE, "MEMLEKET HAREKETİ" BAŞLATTI

Şubat ayındaki görüşmeden sonra sessizliğe bürünen Muharrem İnce, 13 Ağustos'ta "Memleket Hareketi" adını verdiği bir girişimde bulundu. Türkiye'yi gezmeye çalışan İnce, buralarda yaptığı görüşmelerde parti kurmak için nabız yokluyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise İnce'nin başlattığı hareket hakkında sorulan sorulara sessiz kalıyor.