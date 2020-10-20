Haberler Video Haber Videoları Bakan Koca İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı uyardı: Sağlam giren hasta çıkar

Bakan Koca İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı uyardı: Sağlam giren hasta çıkar

Bakan Koca İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı uyardı: Sağlam giren hasta çıkar
20.10.2020 13:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taksim İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kuralına uyulmamasına tepki gösterdi. Koca yaptığı açıklamada, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar." ifadeleriyle vatandaşları uyardı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taksim İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kuralına uyulmamasına tepki gösterdi.

"BU KALABALIĞA SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR"
Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim." ifadelerine yer verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Haber Videoları