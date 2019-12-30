Son dakika: PKK'lı teröristler Sema Farkin ve Beritan Avesta yakalanarak Türkiye'ye getirildi 30.12.2019 16:38

Son dakika haberine göre Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin ve Beritan Avesta isimli PKK'lı teröristler yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda Kandil'de yakalanan bölücü terör örgütü mensubu 2 kadın Van'a getirildi.

MİT VE EMNİYET'TEN ORTAK OPERASYON

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda, Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin kod adlı G.M. ve Beritan Avesta kod adlı L.A. isimli BTÖ mensupları yakalanarak ülkemize getirilmiştir" denildi.

VAN'A GETİRİLDİLER

Van'a getirilen 2 kadın BTÖ mensubunun emniyetteki işlemleri devam ediyor.