PODCAST CANLI YAYIN
Bayram günü makas atan sürücü kamerada
Haberler Haber Videoları

Bayram günü makas atan sürücü kamerada

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 00:11 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 00:13

Bahçelievler Basın Ekspres yolunda bayramın ikinci gününde trafikte makas atarak hem kendisinin hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü kameraya yansıdı. Olay, bugün öğle saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 34 EYP 196 plakalı aracın sürücüsü, trafikte makas atarak ilerledi. Hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

SIRADAKİ VİDEO
Tekirdağ'da deniz bisikletiyle tur atan 4 kişi göle düştü
31.03.2025Pazartesi
Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün gözaltı neler yaşadı?
31.03.2025Pazartesi
Turistik Diyarbakır Ekspresi yola çıkıyor: İşte ilk sefer tarihi
30.03.2025Pazar
Edremit’te bayram trafiği böyle görüntülendi
29.03.2025Cumartesi
Sapanca Gölü’nde kaybolan Kaan Ege’nin kanosu bulundu
29.03.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Volkan Konak’ın sahnede fenalaştığı anlar kamerada! 00:07
Volkan Konak'ın sahnede fenalaştığı anlar kamerada!
31.03.2025Pazartesi
Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları... 01:18
Volkan Konak hayatını kaybetti!
31.03.2025Pazartesi
Volkan Konak sahnede fenalaştı! 01:21
Volkan Konak sahnede fenalaştı!
31.03.2025Pazartesi
KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kuzeyin oğlu Volkan Konak hayata gözlerini yumdu! 04:59
KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kuzeyin oğlu Volkan Konak hayata gözlerini yumdu!
31.03.2025Pazartesi
CANLI YAYIN