Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüsle (Covid-19) mücadele mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden koronavirüs (Covid-19) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aziz vatandaşlarım, Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden koronavirüs (Covid-19) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aziz vatandaşlarım, Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim." dedi.
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