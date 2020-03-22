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İstanbullular

İstanbullular "evde kal" çağrısına uyuyor mu?

22.03.2020 10:10

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yetkililer tarafından zorunlu olmadıkça evde kalın çağrısı yapılıyor. Evde kalınmasının salgının yayılmasını engellemede büyük etken olduğunun altı çizilirken, son olarak koronavirüsten en çok etkilenen olan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sınırlandırıldı. Peki vatandaşlar bu yasağa uyuyor mu? Gelişmeler A Haber canlı yayınında ekranlara getirildi.


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