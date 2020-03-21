Bakan Koca paylaştı: Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı 21.03.2020 22:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle fedakarca mücadele eden binlerce sağlık çalışanı için 3 gün boyunca saat 21.00'da alkış istemişti, Türkiye, Bakan Koca'nın isteğine riayet etti ve sağlık çalışanları 3 gün boyunca alkışlandı. Bakan Koca, 3.gündeki güzel manzarayı Twitter adresinden paylaştı. Yurdun dört bir yanından sağlık çalışanları için alkış sesleri yükseldi.