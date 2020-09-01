Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi 2 yaşındaki Sercan Gezenler ameliyat edildi: Allah ondan razı olsun

01.09.2020 20:40

Hidrosefali rahatsızlığı bulunan 2 yaşındaki Sercan Gezenler'in dramını A Haber duyurmuştu. Minik Sercan'ın tedavisi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi ve küçük çocuk ameliyat edildi. Ailesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Allah ondan razı olsun. Sağ olsun var olsun" ifadeleriyle teşekkür etti.

Minik Sercan'ın hastalığına Başkan Recep Tayyip Erdoğan umut oldu.

Manisa'da yaşayan Gezenler ailesinin 2 yaşındaki oğlu Sercan, nadir görülen hidrosefali hastalığıyla dünyaya geldi.

A Haber'in gündeme taşımasıyla birlikte Başkan Erdoğan aile ile iletişime geçti.

Ameliyata giren Sercan'dan iyi haber geldi.



"ALLAH ONDAN RAZI OLSUN"

2 yaşındaki minik Sercan'ın ailesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Allah ondan razı olsun. Sağ olsun var olsun" ifadeleriyle teşekkürlerini dile getirdi.