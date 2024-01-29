Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti sahaya iniyor!

Yerel seçimlerde zafere ulaşmak için müziklerden sloganlara, projelerden propagandalarına kadar dev hazırlık yapıldı.

AK Parti yeni yıl ile birlikte seçim çalışmalarında vites yükseltecek.





15 Ocak'ta adayların birçoğu açıklanacak. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı 2 Ocak'ta tanıtım organizasyonu hakkında toplantı düzenleyecek.

BÜYÜKŞEHİRLERDE MİTİNG



Yeni yılla birlikte tüm teşkilat tam kadro sahada olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30'ü büyükşehir olmak üzere 50 ilde miting düzenleyecek. Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan İstanbul ve Ankara gibi bazı büyükşehirlerde birden fazla miting yapacak.

MİTİNGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Erdoğan miting turunun startını 20 Ocak'ta Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden etkilenen illerde verecek.

AK PARTİ'NİN 31 MART 2024 YEREL SEÇİM SLOGANI BELLİ OLDU



Öte yandan AK Parti yerel seçim beyannamesini, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlıyor. Alınan bilgiye göre, AK Parti'de, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik kampanya çalışmaları kapsamında seçim beyannamesine de son şekli veriliyor.

Seçim kampanyasını, "AK Parti yönetimindeki belediyeler", "AK Parti'de olmayan belediyeler" ve "depremden en çok etkilenen iller" olmak üzere 3 temel ayak üzerine inşa eden parti, her temel için farklı strateji ve propaganda araçları üzerinde çalışıyor.

SLOGAN BELLİ OLDU



AK Parti kampanyasını, "Vatandaşların mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi" ilkesi çerçevesinde "Gerçek belediyecilik" markası üzerine inşa eden parti, bu süreçte kullanılacak ana sloganı ise "Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" olarak belirlendi.

"DEPREM VE AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ ŞEHİRLER" VURGUSU



Seçim beyannamesinin çalışmalarına da ağırlık veren AK Parti, beyannamenin adını "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" olarak belirledi.

Şehirlerin deprem ve afetlere karşı dirençli hale getirilmesine yönelik stratejilere geniş yer verilecek beyannamede, binaların sağlam zeminlerde inşa edilmesinden kentsel dönüşümün hızlandırılmasına, kentsel taşkınların önüne geçilmesinden binaların risk analizlerine kadar birçok başlık bulunuyor.

Beyannamenin, aday tanıtım toplantısıyla aynı gün kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

7 VE 15 OCAK TARİHİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Seçim takvimi çerçevesinde propaganda sürecinin başlatılması ve partinin adaylarının tanıtımı için 7 ve 15 Ocak tarihleri üzerinde duruluyor.

Buna göre, İstanbul başta olmak üzere bir grup büyükşehir belediye başkan adayının açıklanmasının planlandığı 7 Ocak ya da AK Parti'nin 28'i büyükşehir ve 46'sı büyükşehir statüsünde olmayan il olmak üzere toplam 74 adayının aynı anda açıklanmasının planlandığı 15 Ocak tarihleri öne çıkıyor.

Aday tanıtımına ilişkin 7 Ocak takviminin işletilmesi durumunda bazı büyükşehir belediye başkan adaylarının Haliç Kongre Merkezi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladığı tarih olarak öne çıkan 15 Ocak takviminin işletilmesi durumunda ise adayların Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.