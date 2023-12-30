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AK Parti'de yol haritası netleşti! Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı

Türkiye, her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru heyecanlı bir geri sayıma giriş yaptı. 2024 yılında gerçekleşecek olan bu seçimler, ülke genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarların belirlenmesine aracılık edecek. AK Parti'de de yerel seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda temayül yoklamalarını tamamladı. AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün 51 il teşkilatıyla bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart hedefini de teşkilatıyla paylaştı.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 08:55 Güncelleme 30 Aralık 2023, 09:46
AK Parti’de yol haritası netleşti! Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, Türkiye genelinde 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı.

Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte AK Parti'de 31 Mart seçimleri için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürmeye devam etti.

AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında temayül yoklamalarını tamamladı.

AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün 51 il teşkilatıyla bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart hedefini de teşkilatıyla paylaştı.


Erdoğan'ın, teşkilata "Cumhur'un zaferi için 31 Mart sabahına kadar durmak yok. Çok sıkı çalışmalıyız. 7/24 kapı kapı dolaşmalıyız" dediği öğrenildi.

Erdoğan'ın kurmaylarına, "AK Parti ve MHP fark etmez. Çıkarılacak her aday ittifakın adayı, ona göre çalışın. Birlik ve beraberliğinizi koruyun. Seçimi kazanın" dediği belirtildi.


Cumhur İttifakı ortak seçim heyeti 26 Ekim'de başlayan süreçte şu ana kadar 13 toplantı yaptı. Heyet, 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti'nin, Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayıyla seçime girilmesi kararını almıştı.


Buna göre Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde de AK Parti'nin adayı desteklenecek.


Toplamda AK Parti 74, MHP ise 29 ilde aday çıkaracak. Her iki partinin aday göstereceği 22 ilin ilçelerinde de her parti kendi adayı ile seçime girecek.

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