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Başkan Erdoğan'ın avukatları Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına ilişkin harekete geçti

Başkan Erdoğan'ın avukatları Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına ilişkin harekete geçti
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Dilekçede şöyle denildi, "Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur" denildi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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