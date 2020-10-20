Başkan Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: 5 ve 9'uncu sınıflar 2 Kasım'da başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitimin 2 Kasım'dan itibaren başlayacağını ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insan bulunduğu yerlerde denetimler sıklaştırılacağını ifade eden Başkan Erdoğan, "Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içerisinde insan deneylerine ulaşılacağı görülüyor" dedi.
2 KASIM'DA BAŞLIYOR
Yüz yüze eğitim ile ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Orta okullarda 5.sınıf, liselerde 9. sınıfları da yüz yüze eğitime 2 Kasım'dan itibaren dahil ediyoruz" ifadelerini kullandı.