Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'doğal gaz' açıklaması: "Kazancın her kuruşu yine milletimiz için harcanacaktır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Gazın sisteme verilmesiyle milletimiz bu hizmete daha hesaplı ulaşma imkanı elde edecektir. Buradan elde edilecek kazancın her kuruşu yine milletimiz için harcanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Fatih gemimizin Tuna-1 kuyusundaki sondajlarında çalışmalarını tamamladı. Fatih Sakarya gaz sahasındaki Türk Ali 1 kuyusunda sondajlara başlayacak. Bir asrı aşkın süredir hidrokarbon kaynaklarına arayışını sürdüren, Türkiye nihayet sonuç elde edebilmiştir. Pek çok toplumun böylesine ağır maliyetle elde ettiği zenginliğe bizim çalışarak, emek vererek, alın teri dökerek sahip oluşumuz en az kaynağın kendisi kadar önemlidir" ifadelerini kullandı.

KAZANCIN HER KURUŞU MİLLETİMİZ İÇİN HARCANACAK

Başkan Erdoğan, "Gazın sisteme verilmesiyle milletimiz bu hizmete daha hesaplı ulaşma imkanı elde edecektir. Buradan elde edilecek kazancın her kuruşu yine milletimiz için harcanacaktır" dedi.