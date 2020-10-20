Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. KKTC'deki seçimleri değerlendiren Başkan Erdoğan Azerbaycan'a desteğin süreceğini belirtti. Vesayet odaklarına da sert tepki gösteren Erdoğan "Tankların altında demokrasiyi çiğneyemeyecekler" dedi. Erdoğan yerli aşı ve yüz yüze eğitim ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. KKTC'deki seçimleri değerlendiren Başkan Erdoğan Azerbaycan'a desteğin süreceğini belirtti. Vesayet odaklarına da sert tepki gösteren Erdoğan "Tankların altında demokrasiyi çiğneyemeyecekler" dedi. Erdoğan yerli aşı ve yüz yüze eğitim ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.