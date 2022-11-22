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Başkan Erdoğan'dan Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
22.11.2022 15:44

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Son dakika haberi! Artvin'de kendi sınıfında Türkiye'nin 1. dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle sus tutmaya başladı. Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu. Baraj ve santral 100 katlı gökdelene denk olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan Yusufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun ya da 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir. Bu barajda üretilecek 1 milyar 900 kw saat enerji ekonomiye 5 milyar lira katma değer verecektir" dedi. YPG/PKK terör örgütüne destek veren ABD'ye sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İstiklal saldırısına cevabımızı Suriye ve Irak'ta verdik. İnşallah tankımızla birlikte hepsinin kökünü kazıyacağız." dedi. Canlı yayında müjdeyi veren Başkan Erdoğan, doğal gaz için Bakan Dönmez'e talimat verdiğini açıkladı.

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