İlker Başbuğ’un yargılandığı dava karar için ertelendi

MÜTALAA VERİLMİŞTİ

Önceki celse savunmasını gerçekleştiren İlker Başbuğ bu sözleriyle 1961-1980 dönemini değerlendirdiğini ve bugünkü olaylarla herhangi bir şekilde ilişki kurulmasının doğru olmadığını savundu. "Güç Odaklarının Mücadelesi" isimli kitabının yayınlanması üzerine dava konusu olan gazete söyleşinin gerçekleştiğini belirten Başbuğ, "Kitapta tarihi geçmiş ile bugün arasında ilişki kurulmasından özellikle kaçınılmıştır" demişti. Duruşma savcısı, İlker Başbuğ'un "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemişti.



AVUKAT SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İlker Başbuğ'un avukatları katıldı. Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, Başbuğ'un kitap tanıtımıyla ilgili bir gazeteye verdiği röportajda kullandığı cümle ile mahkeme bulunduklarını belirtti. Sezer, " Bir suç işlerse herkes yargılanabilir. Eğer, sınırları bu kadar daraltırsak, bir gün o sınırın içinde biz de kalabiliriz. Savcı bey müvekkilimin hiçbir kitabını okumamış. Müvekkilim Genelkurmay başkanlığı yapmış, 27 Mayıs'a darbe demiş ilk adam." dedi.



KARAR İÇİN ERTELENDİ

Dava dosyasının karar verilmek üzere incelemeye alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.