Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Bursa Gemlik'te atıldı. Erdoğan projeye ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık." ifadelerine yer verdi
Başkan Erdoğan'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Tarihi bir adım daha attık
18.07.2020 20:40
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