Yerli otomobil girişimcisi 'babayiğitler'den Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye

18.07.2020 20:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama töreninde konuştu. Başkan Erdoğan'a konuşması sonrası 5 babayiğit olarak tanımlanan yerli otomobil girişimcilerinden anlamlı bir hediye takdim edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat başlama töreninde konuştu. Başkan Erdoğan'a konuşması sonrası 5 babayiğit olarak tanımlanan yerli otomobil girişimcilerinden anlamlı bir hediye takdim edildi.