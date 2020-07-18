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Bağcılar’da polise hain silahlı saldırı! Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Bağcılar’da polise hain silahlı saldırı! Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
18.07.2020 21:04

İstanbul Bağcılar’da Narkotim ekiplerine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın yanına yanaşan polis aracının kapıları açılır açılmaz saldırıyı gerçekleştirdiği görülüyor. Saldırgan bir yandan kaçarken diğer yandan silahı ateşliyor.


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