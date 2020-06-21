Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne video mesaj

21.06.2020 21:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan açıklamasında “Hüznüyle sevinciyle göç hikâyelerinin etkili bir şekilde anlatılması noktasında sinema çok güçlü bir araçtır.” ifadelerine yer verdi. Erdoğan, "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler, mültecilere, sayıları onlarla ifade edilen kotalar koyarken; biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan açıklamasında "Hüznüyle sevinciyle göç hikâyelerinin etkili bir şekilde anlatılması noktasında sinema çok güçlü bir araçtır." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler, mültecilere, sayıları onlarla ifade edilen kotalar koyarken; biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık." dedi.