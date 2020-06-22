Takvim.com.tr türkiyenin konuşacağı görüntüleri yayınlıyor… Geçtiğimiz aylarda CHP'ye yakın isimler ve medya kuruluşları tarafından CHP'li belediyelerin 'yerel hükümet' olarak yansıtılmasının ardından bir skandal daha patlak verdi. CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir için ayrı bir ‘bayrak’ ve ‘para’ çalışması içinde olduğunu öğrenildi. TÜRSAB acenteleriyle yaptığı toplantıda bu çalışmalarını dile getiren Soyer yakın çevresi tarafından da “Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir’i memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır” sözleriyle uyarıldığını ifade etti.
CHP’li Tunç Soyer’den ‘eyalet’ skandalı! "İzmir bayrağı" ve " İzmir parası" ile ne demek istiyor?
22.06.2020 01:29
- CHP’li Tunç Soyer’den ‘eyalet’ skandalı! "İzmir bayrağı" ve " İzmir parası" ile ne demek istiyor?
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