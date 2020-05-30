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    • 30.05.2020 16:54
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    : 'da silahlı saldırıya uğrayan oldu

    haberine göre 'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kaldırıldığı hastanede oldu.

    Diyarbakır'da kalleş saldırı! Acı haber geldi

    Alınan bilgiye göre, 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, polise ateş açtı.

    Saldırıda ağır yaralanan , 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Polis memuru hastanedeki müdahaleye rağmen oldu.

    Şehidin cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.

    Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis özel harekat ekiplerinin saldırganın yakalanması için başlattığı geniş kapsamlı operasyon sürüyor.

    Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.


    Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu
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