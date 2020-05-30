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    • 30.05.2020 18:29
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan şehit polis için taziye mesajı

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı hesabı Twitter üzerinden #PolisiminYanındayım etiketiyle Diyarbakır'daki alçak saldırıda şehit edilen polis memuru hakkında bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak'tan taziye mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı hesabı Twitter üzerinden #PolisiminYanındayım etiketiyle Diyarbakır'daki alçak saldırıda şehit edilen polis memuru hakkında bir paylaşımda bulundu.



    Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dur ihtarına uymayan bir zanlının açtığı ateş sonucu bir polisimiz şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. #PolisiminYanındayım" ifadelerine yer verdi.


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