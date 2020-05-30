Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #PolisiminYanındayım etiketiyle Diyarbakır'daki alçak saldırıda şehit edilen polis memuru hakkında bir paylaşımda bulundu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dur ihtarına uymayan bir zanlının açtığı ateş sonucu bir polisimiz şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum.#PolisiminYanındayım— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 30, 2020
Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dur ihtarına uymayan bir zanlının açtığı ateş sonucu bir polisimiz şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. #PolisiminYanındayım" ifadelerine yer verdi.