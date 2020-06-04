Başkan Erdoğan'dan tarihi açılış! 10 millet bahçesi birden hizmete girecek!

04.06.2020 18:43

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla yapımına başlanan millet bahçeleri hakkında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz, 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak. "Şimdi yine 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle, İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da 10 yeni millet bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.