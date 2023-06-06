Rusya - Ukrayna savaşında şok gelişme! Nova Kakhovka barajı vuruldu! İşte ilk görüntüler! Nova Kakhovka neden önemli?

Daha önce de saldırılara uğradığı iddia edilen barajın bu kez havaya uçtuğu önce Ukrayna tarafından duyuruldu, peşinden Ruslar da söz konusu bilgiyi doğruladı.

Barajın patlamasıyla bölge sular altında kaldı, Ukraynalı yetkililer Dnipro Nehri'nin kıyısındaki Herson'da tahliyenin başladığını belirtiyor. Su seviyesinin beş saat içerisinde kritik seviyeye ulaşması bekleniyor ve Dnipro kıyısında yaşayanlar kaçıyor.