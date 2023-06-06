Rusya - Ukrayna savaşında şok gelişme! Nova Kakhovka barajı vuruldu! İşte ilk görüntüler! Nova Kakhovka neden önemli?
Son dakika haberleri... Bir seneyi aşkın süredir devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseldi. Dünya sabaha karşı gelen haberle şoka uğradı. Kırım Yarımadası'nın hemen kuzeyinde yer alan Herson yakınlarındaki Kakhovka Barajı, Rus ordusu tarafından patlatıldı. Su baskınlarına karşı bölgeden tahliyeler başladı. Su seviyesinin beş saat içerisinde kritik seviyeye ulaşması bekleniyor ve Dnipro kıyısında yaşayanlar kaçıyor. Bölgeden gelen ilk görüntüler de durumun vahametini gözler önüne seriyor. Peki Nova Kakhovka neden önemli?
Ukrayna'nın haftalardır beklenen karşı taarruzunun sinyalleri doğu cephesinden gelmeye başladı, Kiev yönetimi artık neredeyse haritadan silinen Bakhmut çevresinde birliklerin ilerlediğini duyurdu. Bakhmut, aylardır çatışmaların merkezi konumunda. Stratejik olarak büyük bir önemi bulunmayan kent, savaşın sembolik bir noktası olarak önemli hale geldi.
Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, yayımladığı sosyal medya gönderisinde, "Zorlu direnişe ve düşmanın pozisyonunu koruma çabalarına karşın, askeri birimlerimiz birkaç yönde ilerleme katetti" dedi.
Açıklanan verilere göre Ukrayna birlikleri, birkaç noktada 100 metre ile 1,6 kilometre arasında değişen mesafelerde Rus birliklerini geriletti. Rus paralı asker şirketi Wagner ise Mayıs sonunda kenti ele geçirdiğini duyurmuştu.
Ukrayna birliklerinin bir karşı saldırı harekatına girişmesi uzun süredir bekleniyordu. Ancak Ukraynalı yetkililer, Bakhmut'taki askeri hareketliliğin bu anlama gelip gelmediğini açıklamadı.
Kiev yönetimi, karşı taarruzun önceden duyurulmayacağını belirtiyor. Bölgedeki askeri hareketlilik, söz konusu hamlenin başlamış olabileceği yorumlarına neden oldu.
Rusya ise yine Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te yeni bir saldırıyı püskürttüklerini iddia etti.
Donetsk bölgesi, savaşın başından bu yana en uzun süren ve en şiddetli çatışmalara sahne oluyor ve Bakhmut doğu cephesinde en fazla kaybın verildiği muharebe oldu.
DÜNYA SABAHA KARŞI DUYDU
Sabaha karşı, güneydeki Herson'dan korkunç bir haber dünyaya yayıldı. Rusya'nın ele geçirebildiği tek bölgesel başkent olan Herson, geçtiğimiz yıl sonbaharda Ukrayna ordusu tarafından geri alındı. Kırım Yarımadası'nın hemen kuzeyinde yer alan Herson yakınlarındaki Kakhovka Barajı, Rus ordusu tarafından patlatıldı.
Daha önce de saldırılara uğradığı iddia edilen barajın bu kez havaya uçtuğu önce Ukrayna tarafından duyuruldu, peşinden Ruslar da söz konusu bilgiyi doğruladı.
Barajın patlamasıyla bölge sular altında kaldı, Ukraynalı yetkililer Dnipro Nehri'nin kıyısındaki Herson'da tahliyenin başladığını belirtiyor. Su seviyesinin beş saat içerisinde kritik seviyeye ulaşması bekleniyor ve Dnipro kıyısında yaşayanlar kaçıyor.