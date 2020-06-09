Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, yeni tip koronavirüs salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilaç çalışmalarıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı. Erdoğan, "'Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat süresini tamamlamasının ardından kullanıma sunulacaktır.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 ilaç açıklaması: Üretmeyi başardık
09.06.2020 20:05
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