Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 ilaç açıklaması: Üretmeyi başardık

09.06.2020 20:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, yeni tip koronavirüs salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilaç çalışmalarıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı. Erdoğan, "'Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat süresini tamamlamasının ardından kullanıma sunulacaktır.'' ifadelerini kullandı.