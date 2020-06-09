Başkan Erdoğan: Milletimizin kurallara genel olarak uyduğu kanaatindeyim

09.06.2020 20:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, yeni tip koronavirüs salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada, "Zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz ancak bu tür olumsuzlukların istisna, kurallara riayetin genel olduğu kanaatindeyim." dedi.