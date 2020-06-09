Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert 'Libya' tepkisi!

Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, içerideki ve dışarıdaki darbe destekçilerine sert tepki gösterdi. Libya'da elde edilen başarıları ve muhalefetin eleştirilerini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Hem içerdeki hem dışarıdaki darbecileri, terör sevicileri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, içerideki ve dışarıdaki darbe destekçilerine sert tepki gösterdi. Libya'da elde edilen başarıları ve muhalefetin eleştirilerini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Hem içerdeki hem dışarıdaki darbecileri, terör sevicileri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.