Başkan Erdoğan'dan Körfez turu öncesi flaş Suriye ve Esad mesajı: Kapalı değiliz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez turuna çıktı.

3 ülkeyi kapsayan Körfez turu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretiyle noktalanacak.

Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Körfez ülkeleriyle son dönemde önemli mesafeler katedildiğini ve 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında maddi ve manevi her türlü desteklerini gördüklerini ifade eden Erdoğan, bu vesileyle dost ve kardeş ülkelerin konteyner temininden insani yardıma kadar pek çok alanda Türkiye'yle tam bir dayanışma sergilediğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye adına bu ülkelere teşekkürlerini ilettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çevresinde bir barış, istikrar ve refah kuşağı oluşturma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun en kritik adımını bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlendirmek teşkil ediyor. 2023 yılını bu bakımdan bir fırsat yılı olarak görüyoruz. Bu sene hem Katar hem de Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BEA) diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50. yıl dönümünü kutluyoruz. Suudi Arabistan'la diplomatik ilişkilerimiz de malum 1929 yılında tesis edilmişti. İlişkilerimizin dayandığı sağlam temelleri geniş bir işbirliği alanına yaymayı arzu ediyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında öncelikli gündemimiz bu ülkelerle önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan kazan anlayışıyla neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi."

Düzenlenecek iş forumlarıyla bu rakamın çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacaklarını belirten Erdoğan, özellikle İslam dünyasında yaşanan krizlerin Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve işbirliğini gerekli kıldığını anlattı.

Başkan Erdoğan, "Ziyaretlerimiz esnasında kardeş ülkelere nasıl yardımcı olacağımızı da enine boyuna konuşma fırsatı bulacağız. Bölgemizin en önemli ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan ticaret, yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri gibi alanlarda özel bir konuma sahip. Müteahhitlerimizin son 20 yılda Suudi Arabistan'da üstlendiği projelerin rakamı yaklaşık 25 milyar dolardır. Suudi Arabistan'ın büyük çaplı projelerinde Türk firmalarının daha fazla rol oynamasını arzu ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bu sene Kovid-19 salgınından sonra hac ibadetinin yeniden hiçbir kısıtlama olmadan yapılabildiğini dile getiren Erdoğan, son olarak Diyanet İşleri Başkanından aldığı rakamla 88 bin hacının bu yıl hacca gidebildiğini aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suudi Arabistan makamları depremzede vatandaşlarımızın hac farizasının yerine getirebilmeleri için ülkemize ilave kota sağladığı gibi organizasyondaki başarısı sebebiyle de Diyanet İşleri Başkanlığımız orada ödül almaya hak kazandı. Kendilerine verdikleri ilave kota için müteşekkir olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Rabbim tüm hacılarımızın ibadetlerini, katında kabul eylesin diyorum. Cidde'nin ardından, stratejik ortağımız ve yakın işbirliği içinde olduğumuz dost ve kardeş Katar'ı ziyaret edeceğiz. Katar'la ilişkilerimiz her düzeyde mükemmel şekilde seyrediyor. Ziyaretimiz vesilesiyle ikili münasebetlerimizin yanı sıra mevcut bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Körfez turumuzun son durağı, ilişkilerimizin her alanda gelişme gösterdiği Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez Bölgesi'nde ticaretimizin son dönemde en yüksek seyrettiği ülkedir. Bu rakamı iki ülkenin gerçek potansiyeline yaraşır bir seviyeye çıkarmak istiyoruz."

"MUHATAPLARIMIZA TOGG'U HEDİYE EDECEĞİZ"

3 ülkeyi ziyaretimizde TOGG'un muhataplarımıza hediye olarak verilmesi teşkil edecek. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı için Lefkoşa'ya geçeceğiz. Türkiye-KKTC ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi açısından atılacak adımları ele alacağız. Ercan Havalimanı'nın yeni pistinin açılışını gerçekleştireceğiz.

Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaların daha fazla drama yol açmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Birinci yılına girmek üzere olduğumuz Karadeniz girişimi önemli bir diplomatik bir başarı olarak tarihe geçti. 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesinin önüne geçildi. İlgili tüm taraflara teşekkür ediyorum. Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Seyahatten dönünce Putin ile görüşme yapacağım. Ağustos'ta ülkemizde görüştüğümüzde bu konuları konuşacağız.

"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Maalesef yangınlar ülkemizi yine sarmış durumda. Dün ağırlıklı olarak gerek Muğla gerek Mersin, gerek Çanakkale'de 5 ayrı noktada yangın oldu. Büyük oranda kontrol altına alındı. İçişleri bakanımla, orman bakanımla görüşmelerimi yaptım. Şu anda bütün gece görüşlü helikopter ve uçaklarımız yoğun çalışmalarını devam ettiriyor. Bunların yanında Rusya ile görüşme yapıp onlardan yangın söndürme ile büyük gövdeli uçak temin etme yoluna gideceğiz. Kritik dönemde yaptığımız ziyaretlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gerek konteyner noktasında Katar bize ciddi destek verdi. Bunları buralara yerleştirdik. Bir hafta öncesine göre 80 bin çadır vardı. Bunları tamamen kaldırıp yerlerine konteyner çalışmasını başlatıyoruz. Kızılay'ımızı da devreye sokarak tamamen çadır yerine konteyner yerleştirelim diyoruz. Kalıcı konut inşası devam ediyor. Biz öyle de olsa böyle de olsa konteynerle çadırları değiştirelim, çadır bu bölgede kalmasın.

MEHMET ŞİMŞEK VE CEVDET YILMAZ'IN ZİYARETLERİ

Yatırım ve finans boyutu var bu ziyaretlerin. Oralarda ve ülkemizde yatırımlar söz konusu. Cevdet ve Mehmet beyin ziyaretlerinde bu yatırımların sinyalini aldık. Mehmet Bey Hindistan'da. Oradan Katar'a kendisi de yetişecek. Savunma sanayinde, alt üst yapı yatırımlarında bu üç ülkenin Türkiye'ye ciddi bir yatırım imkanı olacak. Bunun yanında da bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın alması olacak. BOTAŞ'ı alacak iddiası var, öyle bir şey yok. Aynı tecrübe ile yolumuza devam edeceğiz.

TAHIL KORİDORU

İstanbul'da tahıl koridoru lie ilgili çalışmaları yürüten heyet var. Biz bugün gerek Dışişleri bakanım muhatabı ile görüşme yapacak. Süratle bir mesafe alırız. Bizler Ağustos'u beklemeden bir telefon görüşmesi ile Putin ile adımlarımızı atarız.

"ESAD İLE GÖRÜŞMEYE KAPALI DEĞİLİZ"

Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz yok. Kapı açık. 4'lü zirveler yapılsın ama biz Beşar Esad ile görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. onların bize yaklaşımı önemli. Esed, Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz biz orada terörle mücadele ediyoruz. sınırlarımızda bu teröristler varken nasıl çıkarız. Aynı ifadeyi diğer ülkelere kullanabiliyor mu?

İLK DURAK CİDDE

Bu kapsamda Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine bugün Suudi Arabistan ile başlıyor. Başkan Erdoğan, Cidde şehrini ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulunacak.

Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek.

8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

KÖRFEZ TURUNUN SON DURAĞI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Başkan Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı, Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.

"ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN ÜLKEMİZE YÖNELİK İLGİSİ YÜKSELDİ"

Başkan Erdoğan, "Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi yükseldi" dedi.

Başkan Erdoğan'ın beraberinde bazı bakanlar ve iş insanları ile yapacağı ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ ALANLARDA ANLAŞMALAR İMZALAMASI BEKLENİYOR

Özellikle yeni ekonomik iş birliği fırsatları konuşulacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin üç ülkeyle de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turunun ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.

ERCAN HAVALİMANI AÇILACAK

Lefkoşa'da yapımı tamamlanan yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirecek. Erdoğan, "İnşallah 20 Temmuz'da buraya inmeyi planlıyorum" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Körfez turu kapsamında Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumu düzenleyecek.

"YENİ İHRACAT REKORLARININ AYAK SESLERİNİ DUYUYORUZ"

DEİK Başkanı Olpak, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Başkan Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında, iş dünyasıyla Körfez ülkelerine çıkarma yapacaklarını söyledi.

Büyük iş birliği fırsatları barındıran bölgede yapacakları iş forumları ve toplantılar için iş insanlarından çok yoğun ilgi olduğunu belirten Olpak, "Bu ilgi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızla birlikte üç günde üç ülkeye, DEİK olarak büyük gövdeli özel bir uçakla, 200'den fazla iş insanımızdan oluşan dev bir ticaret kervanıyla hareket ediyoruz. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi beklediğimiz turda, müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım, ulaşım, finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği anlaşmalarının görüşülmesini bununla birlikte kısa vadede karşılıklı yatırımların da önemli ölçüde artacağını öngörüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Olpak, bunun ilk adım olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında İstanbul'da yapılan toplantıda 16 anlaşma imzalandığına işaret ederek, "Hedeflediğimiz iş birlikleri, bölgedeki tüm ülkelerle karşılıklı ticaret hacimlerimizi de çok daha yükseğe taşıyacaktır. Önümüzdeki dönem için yeni ihracat rekorlarının ayak seslerini duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ"

Bu üç ülkeyle tarihsel, coğrafi ve kültürel anlamda geçmişten gelen güçlü bağlara dikkati çeken Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar ile ilişkilerimiz hep iyiydi. Önce BAE, sonra Suudi Arabistan ile geçen yıldan bu yana aramızda tekrar olumlu şekilde değişen diyalog ve dostluk köprüsü ekonomik ilişkilerimize de hızla olumlu yansımaya başladı. Şimdi yeni bir dönemin kapılarını birlikte aralarken, ikili ekonomik ilişkilerin tekrar canlandığını, hatta eski günleri de geride bırakarak daha sıcak ve kuvvetli iş birlikleri oluştuğunu görüyoruz. Geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Sayın Majid Al Hogail ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın tam gün katılımıyla DEİK'te Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu ve Yuvarlak Masa Toplantısı'nı, sektörel oturumları ve iş görüşmelerini gerçekleştirmiştik. Günün sonunda da 16 iş anlaşması imzalayarak çok verimli bir sonuç aldık. Üç ülkeyi kapsayan ziyaretimizde ise Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yeni ortak hedeflere ulaşabilmek için çok daha kapsamlı adımlar atacağız."

Olpak, bu ziyaretler kapsamında DEİK olarak Suudi Arabistan'dan başlayarak Katar ve BAE'de karşı kanat kuruluşlarıyla birlikte üç önemli iş forumu düzenleyeceklerini belirterek, "Hızlı ve yoğun geçecek seyahatimizde 17 Temmuz'da Cidde, 18 Temmuz'da Doha ve 19 Temmuz'da Abu Dabi'de Türk iş dünyamızın önde gelen iş insanları ve şirketlerimizi, üç ülkenin zirvesindeki muhataplarıyla daha fazla ticaret, yatırım ve işbirliği için bir araya getireceğiz." dedi.

İş forumları vesilesiyle, bölge ülkeleriyle hem karşılıklı ticareti artırmayı, hem de ticaretin ötesinde ortak yatırım imkanlarını kapsamlı biçimde ele alacaklarını belirten Olpak, "Ayrıca karşılıklı yatırımları sadece kendi ülkelerimizde değil başta Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde de yapmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

"FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Olpak, bölgedeki ülkelerle gümrük ve vize gibi konularda sıkıntılar yaşandığını, fakat ilişkilerin, devlet başkanları arasındaki sıcak diyalog sonucunda yeniden pozitif bir zemine oturmasıyla bu sıkıntıların geride kaldığını belirtti. Şimdi hangi sektörlerde hangi projelerde iş birliği imkanları geliştirileceğine odaklanıldığını ifade eden Olpak, üç ülkeyle de pek çok sektörde yatırım ve ticaret olanakları olduğunu gördüklerini ve fırsatları değerlendirmek istediklerini bildirdi.

Körfez ekonomisinin zirvesindeki bu ülkelerin artık ekonomilerini çeşitlendirme ve sanayilerini de geliştirme vizyonuyla hareket ettiklerini aktaran Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk özel sektörü de güçlü sanayisi ve sektörel çeşitliliğiyle bu ülkelere örnek olabilecek ve tecrübelerini aktararak birlikte yol yürüyecek en iyi alternatifler içinde. Zaten müteahhitlik ve altyapı alanlarında yüksek kapasiteli büyük projeler olduğunu biliyoruz. Örneğin Suudi Arabistan'ın 2030 vizyon projelerinin toplamı 3,3 trilyon dolar ve Türkiye bu alanda uzun yıllardır bir dünya markası haline gelmiş durumda. Bunlara ilave olarak enerji ve özellikle yenilenebilir enerji, tarım, gıda, dijital teknolojiler, e-ticaret, fintek, finans, turizm, konut ve lojistik gibi birçok alanda iş birliği imkanlarının olacağını düşünüyoruz."

ÜÇ ÜLKEYLE DIŞ TİCARET HEDEFLERİ

Olpak, Suudi Arabistan'a 2022 yılı sonu itibarıyla 1,5 milyar dolarlık ihracat yaparken toplam dış ticaret hacminin 6 milyar dolara yaklaştığını belirtti. Olpak, amaçlarının bunu en kısa sürede dengeli bir şekilde önce 10 milyar dolara, ardından uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak olduğunu vurguladı.

Katar'a ise 2022 yılı sonu itibarıyla 1,5 milyar dolar ihracat yapıldığını ve toplam dış ticaret hacminin şu anda 2,2 milyar dolar düzeyinde olduğunu ifade eden Olpak, amaçlarının bunu da ilk etapta dengeli şekilde 5 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi.

Olpak, BAE'ye ihracatın da 2022 yılında 5,3 milyar dolar ve dış ticaret hacminin 10 milyar dolar civarında olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Amacımız bunu da süratle daha üst seviyeye taşımak. Karşılıklı ticaret önemli ve potansiyel barındırmakla beraber, bu defa hedefimiz sadece bununla sınırlı değil. Karşılıklı yatırımlar, mevcut ve yeni projelerde ortaklıklar, satın almalar, devralmalar, üçüncü ülkelerde işbirliği, büyük hacimli konut projeleri gibi alanlarda nokta atışlı ön temaslarımızı yaptık. Hedefimiz odaklı görüşmelerde güzel ve büyük hacimli sonuçlar elde etmek ve elde edeceğimize inanıyoruz."