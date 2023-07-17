Son dakika: Rusya'dan Tahıl Koridoru açıklaması: Şimdilik durdu koşullar yerine getirilirse geri döneriz

Son dakika haberleri... Kremlin'den Tahıl Koridoru açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Tahıl Koridoru anlaşması şimdilik durdu. Rusya'nın şartları kabul edilirse geri döneriz" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
33 MİLYON TONA YAKIN TAHIL TAŞINDI
1 Ağustos 2022'de ilk geminin hareket etmesinden bugüne kadar tahıl koridorundan 1000'den fazla gemi ile 33 milyon tona yakın tahıl taşındı.
Koridordan geçen tahılın yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.
MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ GEÇEN TEMMUZDA KURULDU
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda konusunda yaşanan krizin çözülmesine yönelik Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla geçen yıl temmuz ayında Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak İstanbul'da "Müşterek Koordinasyon Merkezi" kuruldu. Tahıl ürünlerinin güvenli transferi buradan takip edilmeye başlandı.
Tahıl yüklü ilk gemi, 120 günü kapsayan anlaşma kapsamında 1 Ağustos 2022'de Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıktı.
Anlaşma kapsamında Ukrayna limanlarından ayrılan ilk gemi olma özelliğini taşıyan "Razoni" isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi, 26 bin ton mısır ile Lübnan'ın Tripoli Limanı'na hareket etti.