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    • Dünya
    • 17.07.2023 12:03
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    • 17.07.2023 12:23
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    Son dakika: Rusya'dan Tahıl Koridoru açıklaması: Şimdilik durdu koşullar yerine getirilirse geri döneriz

    Son dakika haberleri... Kremlin'den Tahıl Koridoru açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Tahıl Koridoru anlaşması şimdilik durdu. Rusya'nın şartları kabul edilirse geri döneriz" denildi.

    Rusya’dan Tahıl Koridoru açıklaması: Şimdilik durdu

    Son dakika haberleri... Kremlin'den Tahıl Koridoru açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Tahıl Koridoru anlaşması şimdilik durdu. Rusya'nın şartları kabul edilirse geri döneriz" denildi.

    Ayrıntılar geliyor...

    33 MİLYON TONA YAKIN TAHIL TAŞINDI
    1 Ağustos 2022'de ilk geminin hareket etmesinden bugüne kadar tahıl koridorundan 1000'den fazla gemi ile 33 milyon tona yakın tahıl taşındı.

    Koridordan geçen tahılın yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.

    MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ GEÇEN TEMMUZDA KURULDU

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda konusunda yaşanan krizin çözülmesine yönelik Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla geçen yıl temmuz ayında Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak İstanbul'da "Müşterek Koordinasyon Merkezi" kuruldu. Tahıl ürünlerinin güvenli transferi buradan takip edilmeye başlandı.

    Tahıl yüklü ilk gemi, 120 günü kapsayan anlaşma kapsamında 1 Ağustos 2022'de Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıktı.

    Anlaşma kapsamında Ukrayna limanlarından ayrılan ilk gemi olma özelliğini taşıyan "Razoni" isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi, 26 bin ton mısır ile Lübnan'ın Tripoli Limanı'na hareket etti.

        Razoni'den 4 gün sonra Panama bayraklı "Navistar" İrlanda'ya, Malta bayraklı Rojen İtalya'ya, Türkiye bayraklı Polarnet Türkiye'ye Odessa ve Çernomorsk limanlarından 60 bin ton tahılı taşımak üzere ayrıldı.

        Bunların ardından "Mustafa Necati", "Star Helena", "Glory", "Riva Wind", "Sacura", "Arizona", "Ocean Lion", "Rahmi Yağcı", "Sormovskiy 121" adlı gemiler seyrine başladı.

        Gemilerin büyük bölümü Tekirdağ, İskenderun ve İzmir gibi Türkiye'deki limanlara ulaştı.

        İSTANBUL'DA KONTROL

        İlk geminin 1 Ağustos 2022'deki hareketinden sonra, iki hafta içinde Ukrayna limanlarından çıkan gemi sayısı 25'e, taşınan tahıl miktarı 800 bin tona ulaştı.

        Dünya genelinde gıda krizi yaşanmasının önüne geçme amacıyla varılan mutabakat, sadece Ukrayna limanlarındaki gemilerin ayrılmasını değil, aynı zamanda İstanbul'da kontrolü yapılan gemilerin Ukrayna'ya tahıl sevkiyatını da kapsıyordu.

        Bu kapsamda, İstanbul Boğazı'ndan kontrolü yapılarak Ukrayna'ya giden ilk gemi Barbados bayraklı "Fulmar S" oldu. Gemi, 12 bin ton mısırı Çernomorsk Limanı'ndan alarak İzmir'e ulaştırdı.

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        Haberler Dünya Son dakika: Rusya'dan Tahıl Koridoru açıklaması: Şimdilik durdu koşullar yerine getirilirse geri döneriz
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