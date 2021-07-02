Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun ‘’Katarlılara sınavsız tıp eğimi’’ yalanına tokat gibi cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Kütüphane Söyleyişileri'nin üçüncüsünde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun "Katarlılara sınavsız tıp" yalanına sert tepki gösterdi.
"SİYASETTE YALAN VARSA ONA ASLA PRİM VERMEYİZ"
Bizim hedefimiz özellikle gönül belediyeciliği iddiasıdır. Gönül belediyeciliğine talibiz biz. Sosyal medya belediyeciliği ile vatandaşı aldatmamıza gerek yok. Vatandaşının sırtına 'Nasılsın kardeşim, iyi misin, eksik nedir, buranın ihtiyaçlarını söyler misin?' diyecek, bir de 'tepedenci' olmayacak. Tepeden bakan bir siyaset anlayışı olmayacak. Tam aksine tevazuda Mevlana'nın ifadesiyle toprak gibi olacak. Mesela nedir bu yalan siyaseti? Eğer siyasette yalan varsa ona asla prim veremeyiz. Bu ara bir yalan çıktı. Katar öğrencilerini bize gönderiyormuş ve Katar'ın öğrencilerini biz sınavsız olarak üniversitelerimize, hem de tıp fakültelerimize alıyormuşuz. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir yalana benim vatandaşımı inandırma gayretini nasıl izah edeceğiz? Biz Katar'la ne anlaşması yapıyoruz? Askeri eğitim anlaşması. Bununla YKS imtihanından bir gün önce tıp fakültelerine sınavsız girme diye bir şey anlaşılabilir mi? Türkiye'nin uluslararası camiada itibarını bu denli yitirmeye, bu denli yok etmeye çalışanlara da benim milletim gereken dersi verecektir.