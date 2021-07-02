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Yerli aşı Turkovac ne zaman uygulanacak? Başkan Erdoğan yanıtladı…

Yerli aşı Turkovac ne zaman uygulanacak? Başkan Erdoğan yanıtladı…
02.07.2021 21:37 - Son Güncelleme: 02.07.2021 22:01
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde doktora öğrencileri ile buluştu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı. Yerli aşı Turkovac ne zaman uygulanacak sorusuna Erdoğan, ‘’ Turkovac bizim önemli bir sınavımız olacak. Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız ve eylül-ekim gibi buradan bir netice alalım istiyoruz.’’ dedi


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