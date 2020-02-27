Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na SSK göndermesi 27.02.2020 15:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde AK Parti'nin hizmetleri ve Kılıçdaroğlu dönemi SSK'sı da vardı. Erdoğan, "Hatırlayın, 18 sene önce bu hastanelerin hali neydi. Bay Kemal SSK genel müdürü iken hastanelerin hali neydi. Bay Kemal'in nasıl bir genel müdür olduğunu görmüşsünüzdür. Allah bunların eline düşürmesin. Şimdiki gibi tek hastanın yattığı oda yoktu. Koğuş sistemi vardı. Tuvaletler rezillik, böyle bir yapı vardı." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuştu. Çok önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın gündemindeki konulardan bir tanesi de CHP ve geneş başkanı Kılıçdaroğlu idi.



