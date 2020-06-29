Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

29.06.2020 19:38

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi koronavirüsün ardından Başkan Erdoğan’ın başkanlığında ikinci kez yüz yüze toplandı. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kısa çalışma ödeneğininin ve nakti ücret desteğinin 1 ay daha uzatıldığını ifade eden Erdoğan, "İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi koronavirüsün ardından Başkan Erdoğan'ın başkanlığında ikinci kez yüz yüze toplandı. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kısa çalışma ödeneğininin ve nakti ücret desteğinin 1 ay daha uzatıldığını ifade eden Erdoğan, "İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir." ifadelerini kullandı.