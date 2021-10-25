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Başkan Erdoğan’dan kabine sonrası önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan’dan kabine sonrası önemli açıklamalar!
25.10.2021 20:11
Ana Sayfa 01:48
Ata çarpan kadın gözyaşına...
Ana Sayfa 04:47
Esra Erol'da Muammer amcanın...
Ana Sayfa 17:34
Büyükelçilerden geri adım!
Ana Sayfa 01:43
Yıkanmaya gelen halıda 40 bin...
Ana Sayfa 00:33
Meryem Uzerli küvette...
Ana Sayfa 01:43
10 yaşındaki kız buldu!...
Ana Sayfa 02:00
Temizlik görevlisi bulduğu 650...
Ana Sayfa 01:02
Son hali olay olmuştu! Ünlü...
Ana Sayfa 00:15
4 PKK'lı terörist artık yok
Ana Sayfa 03:40
Hadise ve Mehmet Dinçerler aşk...
Ana Sayfa 02:19
Ece Ronay, Yasmin Erbil'i...
Ana Sayfa 02:35
Açılışı Erdoğan yapacak!...

Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, Kızıl Soros Osman Kavala üzerinden Türkiye'yi hedef alan 10 büyükelçilerin geri adım atması ile ilgili konuştu. Erdoğan, "Niyetimiz asla kriz çıkarmak değil; ülkemizin onurunu, çıkarlarını, egemenlik haklarını korumaktır. Bugün aynı büyükelçiler tarafından yapılan yeni bir açıklamayla yargımıza ve ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür. Viyana Anlaşması 11. maddesine göre ülkemizin içişlerine karışmayacağı taahhüt edilmiştir. Bu büyükelçilerin artık daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan CHP ve İYİ Parti'nin yalan siyasetine tepki gösterirken salgın sürecine ilişkin de önemli mesajlar verdi.

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