Başkan Erdoğan’dan İsrail’e tepki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İsrail'in Mescid- Aksa'ya yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.