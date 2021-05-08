RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan’dan İsrail’e tepki!

Başkan Erdoğan’dan İsrail’e tepki!
08.05.2021 21:04
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İsrail'in Mescid- Aksa'ya yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


Başkan , polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki 'da cemaate saldırmasını kınadı.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz -i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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