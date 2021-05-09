RAMAZAN İMSAKİYE
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'da Kadir Gecesi dolayısıyla dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'da Kadir Gecesi dolayısıyla dua etti
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi'nde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii’nde yatsı namazını kıldırdı. Erbaş namazın ardından dua etti.


Başkanı , Sakarya'nın ilçesinde bulunan 'ne geldi. Erbaş'ı, Başkanı ve Sakarya İl Müftüsü karşıladı.

Yatsı namazını kılmak için camide bulunan cemaat ile selamlaşan Erbaş, yatsı ezanının okunmasının ardından dua yaptırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi Sakarya'da Orhan Camii'nde dua ederek, yatsı namazını kıldırdı.

Erbaş, yatsı ezanının okunmasının ardından cami minaresinden şöyle dua etti:

"Ya Rabbi, sevgili Peygamberimizin Kadir Gecesi'nde yaptığı dua ile sana yalvarıyoruz: 'Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affeyle.' Sen bizim Mevla'mızsın, zalimlere karşı bize yardım eyle. Milletimize ve bütün Müslümanlara birlik ve beraberlik nasip eyle Ya Rabbi. Şu mübarek Kadir Gecesi hürmetine tüm mazlumlara, mağdurlara, evlerinden ve yurtlarından çıkarılmış mağdurlara kurtuluş nasip eyle. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden en kısa zamanda kurtar Allah'ım. Milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı yaşamış olduğumuz salgın hastalık illetinden muhafaza et Allah'ım. Ya Rabb; hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza edalar nasip eyle. Bu salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Suya muhtaç beldelerimiz var, kuraklık yaşayan topraklarımıza rahmetinden bol ve bereketli yağmurlar ihsan eyle Allah'ım.".

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