Başkan Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 'İdlib harekâtı artık bir an meselesidir' 19.02.2020 12:34

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Türkiye, İdlib konusunda kendi harekât planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi, bu konuda da "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyoruz. Daha açık bir ifadeyle, İdlib harekâtı artık bir an meselesidir.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son dönemde "FETÖ'nün siyasi ayağı" söylemiyle kendi çevresindeki ve partisindeki FETÖ'cülerin üzerini örtmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir." dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan İdlib'de yaşananlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan İdlib konusunda çok kararlı bir mesaj vererek, "Harekat an meselesidir. Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

Başkan Erdoğan, ''Son dönemde, ülkemizi asıl gündeminden kopartarak, zamanını ve enerjisini boş tartışmalarla harcatmaya yönelik kasıtlı bir kampanyayla karşı karşıyayız. Türkiye'nin ve Türk milletinin aleyhine olan her iş gibi, bu kampanyanın da öncülüğünü CHP yapıyor. Halbuki bizim gündemimizde, bölgemizdeki gelişmelerden ekonomiye kadar nice hayati mesele var.

"SURİYE'DE DESTANSI BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ"

Sadece sınır güvenliğimiz değil, aynı zamanda 83 milyon vatandaşımızın her birinin evinde huzurla uyuyabilmesi bakımından kritik öneme sahip Suriye'de, gerçekten destansı bir mücadele yürütüyoruz. Harekât bölgelerimize yönelik tacizlere en sert şekilde cevap veriyoruz.

"İDLİB HAREKâTI ARTIK BİR AN MESELESİ"

Şayet bu bölgelerde muhatap ülkeler Türkiye'nin güvenlik kaygılarını karşılayamazsa, kendi başımızın çaresine bakmak zorunda kalacağımızı her fırsatta açıkça söylüyoruz. İdlib'de, rejimin saldırganlığını sona erdirip Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde, gerek Rusya'da, gerekse sahada yapılan görüşmelerde, şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Her ne kadar görüşmeler devam edecek olsa da, masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekât planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi, bu konuda da "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyoruz. Daha açık bir ifadeyle, İdlib harekâtı artık bir an meselesidir.

"REJİME VE ONU CESARETLENDİRENLERE İDLİB'İ BIRAKMAYACAĞIZ"

Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız. Bu bölgedeki gelişmelerin ülkemizin üzerine getireceği yükü göz göre göre omuzlamaya asla niyetimiz yoktur. Ne pahasına olursa olsun, İdlib'i, hem Türkiye, hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız.'' dedi.