Başkan Erdoğan Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattı ilk ray kaynağını gerçekleştirdi 18.01.2020 16:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak törenine iştirak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen metro hattının ilk ray kaynağını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde konuştu. Törende yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, projenin ilk ray kaynağını gerçekleştirdi.

Erdoğan projeye ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemizin ilk hızlı metro unvanını kazanacak bu hatla İstanbul Havalimanı-Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak. Hasdal'a kadar olan bölüm yıl sonunda açılacak. İhsaniye istasyonu da ilk hizmete girecek kısımda yer alıyor. İstanbul'da ulaşım hizmetlerine çağ atlattık.

Uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergahı, İstanbul'daki diğer toplu taşıma hatlarıyla da bağlantılıdır. Hızlı tren hatlarıyla İstanbul'u ülkemizin dört bir noktasına bağlayacağız."