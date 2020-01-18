Başkan Erdoğan Galataport Projesi'ni yerinde inceledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galataport Projesi'yle ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan'ın ziyareti 2,5 saat sürdü. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde konuşan Erdoğan, "Bugün buraya Galataport'tan geliyorum. Dev projenin son halini göreyim istedim. İnşallah Mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek. Dünyanın dev cruise gemilerinin yanaştığı, turizmde en önemli atak merkezi olacak, dünya turizmine açık, otelleriyle alışveriş mekanlarıyla, tarihi mekanlarıyla gerek kendi vatandaşlarımızı gerekse tüm dünyanı hayran bırakacak bir proje." dedi.
18.01.2020 15:22
- Son Güncelleme: 18.01.2020 16:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Beyoğlu'ndaki Galataport'a geldi.
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