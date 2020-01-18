GaleriGüncel

Başkan Erdoğan Galataport Projesi'ni yerinde inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galataport Projesi'yle ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan'ın ziyareti 2,5 saat sürdü. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde konuşan Erdoğan, "Bugün buraya Galataport'tan geliyorum. Dev projenin son halini göreyim istedim. İnşallah Mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek. Dünyanın dev cruise gemilerinin yanaştığı, turizmde en önemli atak merkezi olacak, dünya turizmine açık, otelleriyle alışveriş mekanlarıyla, tarihi mekanlarıyla gerek kendi vatandaşlarımızı gerekse tüm dünyanı hayran bırakacak bir proje." dedi.

18.01.2020 15:22 - Son Güncelleme: 18.01.2020 16:17
Başkan Erdoğan Galataport Projesi'ni yerinde inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Beyoğlu'ndaki Galataport'a geldi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Başkan Erdoğan Galataport Projesi'ni yerinde inceledi

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, yapımı devam eden proje hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan Galataport Projesi'ni yerinde inceledi

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da yer aldı.

Başkan Erdoğan Galataport Projesi'ni yerinde inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 buçuk saat süren ziyaretin ardından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katılmak üzere Arnavutköy İhsaniye'ye gitti.

Başkan Erdoğan Galataport Projesi'ni yerinde inceledi
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İştah kabartan bu çikolatalara dikkat! Gıda hilecileri bunu da yapmış... Sildenafil nedir, ne işe yarar?
İştah kabartan bu çikolatalara dikkat! Gıda hilecileri bunu da yapmış... Sildenafil nedir, ne işe yarar?