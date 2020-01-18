Başkan Erdoğan Galataport Projesi'ni yerinde inceledi

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da yer aldı.