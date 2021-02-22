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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki! Şahsımı ve ailemi hedef alan kampanya yürütüyor

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki! Şahsımı ve ailemi hedef alan kampanya yürütüyor
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CHP neden Albayrak'ı hedef...

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi ve canlı bağlantıyla katıldığı Hakkari ve Nevşehir il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Son zamanlarda CHP ve şürekâsının Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerin hezeyanlarınla uğraşmayı zul adlettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere özellikle de ailemize saldırı boyutuna da gelince ağızlarının payını vermeye üzerimize vacip oldu.'' dedi.


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