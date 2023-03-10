Başkan Erdoğan'dan CHP'li Suzan Şahin'e tepki! Hataylı depremzedeyle konuşmasını anlattı: Dürüst ol dürüst

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanan depremleri yaşadı.

Deprem 11 ilde yıkıma sebep olurken devlet ve vatandaşlar el ele vererek yaraları sarmak için kolları sıvadı.

Bölgede çalışmalar devam ederken CHP ise enkaz üzerinden siyaset devşirerek provokasyon peşinde koştu.

CHP'Lİ SUZAN ŞAHİN TBMM'DE DEVLETİN BÖLGEYE GİTMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada devletin bölgeye gidemediğini iddia ederek çeşitli iddialarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararı imzalamasının ardından yaptığı açıklamada CHP'li Suzan Şahin'e tepki gösterdi.

Erdoğan şunları söyledi;

"Tabi parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan bu garipler bu zavallılar daha bizim ikinci gün, ilk gün arkadaşlarım Bakan arkadaşlarım tamamiyle deprem bölgelerindeydi. Bürokratlarımız, teknokratlarımız hepsi deprem bölgelerindeydi. Tüm bunlarla beraber belediye başkanlarımız deprem bölgelerindeydi. Ben de hemen ikinci gün deprem bölgesine ulaştım.

"BİZ YARALIYIZ HANIMEFENDİ KONUŞUYOR"

Bir turu böyle tamamladıktan sonra ardından ikinci turda da Cumhur İttifakı olarak Devlet bey ile beraber buraları dolaşmaya başladık. Aynı şekilde Sayın Destici ile beraber de dolaştık. Biz yaralıyız, biz dertliyiz, hanımefendi konuşuyor. Öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş, Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Fakat Hatay milletvekili olmanın ötesinde Cumhurbaşkanı olarak biz sadece Hatay değil 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.

HATAYLI DEPREMZEDE İLE KONUŞMASINI ANLATTI

İşte bu sabah Kırıkhan'dan bir hanım kardeşim aradı. Adalet Bakanımıza, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyorum dedi. Adalet Bakanım da bana bu durumu iletti. Kendisini aradım, görüştüm. O ne anlayıştır, o ne kadar güzel bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanım bizim hiçbir şu anda sıkıntımız yok. Herşey geliyor, ben çadırda kalıyorum. Çadırda kalmama rağmen halimden memnunum. Konteynerler gelirse daha iyi olur. Ama şikayetçi değilim. İşte bu da bu milletin bir evladı. Doğma büyüme Hataylıyım dedi, Kırıkhanlı.

DÜRÜST OLALIM DÜRÜST

Bir ona bakıyorum, bir de milletvekili olarak parlamentoya gelmiş olan bayana bakıyorum. Dürüst olalım dürüst.

"HATAY'IN EN BÜYÜK ENKAZININ OLDUĞU YER ANTAKYA'DIR"

İskenderun'da ne var diyor, İskenderun'da kruvazuyer gemi var. Şimdi Karpetin gemisi de orada. Bunun yanında çadır da var konteyner de var. Şimdi dersin ki İskenderun'a geldin mi? Evet geldim ama senin haberin yoksa ben ne yapayım? Arkadaşlarım sürekli oraya gittiler ve oradaki çalışmalarda sağolsun belediye başkanı arkadaşımız büyük bir gayretle ailece çalışıyorlar. Ama belki ondan da haberi yoktur. Ama dedim ya biz dertliyiz bizim derdimiz var. Fakat bunların derdi yok. Bugün İskenderun'da enkazlar olduğu gibi aynı şekilde Hatay'ın diğer ilçelerinde de hele hele Antakya'da enkazın en büyüğü var. Hatay'ın en büyük enkazının olduğu yer Antakya'dır. Belki bundan da haberi yok. Çünkü onun gittiği yerler bellidir. Ama biz heryeri dolaşıyoruz ve dolaşacağız. İnşallah şimdi tekrar üçüncü tura başlıyorum. Tekrar dolaşacağım. Biz bir taraftan vefat edenlerimiz, tüm yakınlarına Rabbim sabırlar versin. Bir taraftan yaralılarımızı, bir taraftan bu enkazları kaldırarak inşallah yolumuza süratle devam edeceğiz. Şu anda konut yapımlarına başladık. Konut yapımlarını da hızla devam ettireceğiz. Bir diğer taraftan malum Türkiye'nin risk yapılanması üzerinde de çalışmalarımızın birinci turunu İstanbul'da yaptık, ikinci turu aynı şekilde yapılıyor bunu da devam ettireceğiz."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÖRÜŞTÜĞÜ DEPREMZEDE

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Hatay'da çalışmaları takip ederken bir depremzede ile yaşadığı diyalog dikkat çekmişti.

Adının Ayşegül Bilen olduğu ve annesini kaybettiği öğrenilen depremzede, "Benim hiçbir isteğim yok. Her şeyimizi verdi Cumhurbaşkanım." ifadelerini kullandı.

Tek bir isteği olduğunu belirten Bilen, "Cumhurbaşkanımı görmeyi çok istiyorum. Lütfen Annemin selamını iletin" dedi. Daha sonra Başkan Erdoğan depremze Ayşegül Bilen ile telefonda görüştü.

Ayşegül Bilen görüşmeyi A Haber'e anlattı;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğüm için çok mutlu oldum. Annem bana vebal yüklemişti eğer onunla görüşürsen diye selamı söyle diye. Onun için çok mutu oldum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizi aradı, görüştük ve uzun uzun sohbet ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim halimizi sordu. Yakından ilgilendi. Bize yardımcı olmak istedi, zaten bize gerekli yardımların hepsi geliyor. Benim hiçbir ihtiyacım yok.

Kırıkhan Belediye Başkanı olsun parti belediye başkanı olsun bize gerekli yardımları yapıyor. Bunun yanında yardım kuruluşları bizi hiç yalnız bırakmıyor. Ben sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp annemin selamını iletmek istedim. O da sağ olsun beni kırmadı ve aradı. Çok mutluyum. Ben AK Parti'nin sözüne hep güvenmişimdir. Böyle olmasını bekliyordum. Beklediğim için sözlerini tuttuklarını bildiğim için bana sürpriz olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman sözünü tuttuğunu belirten Bilen konuşmalarını şöyle sürdürdü;

"Beklediğim bir telefondu ve beklediğimden daha güzel bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hep inanan bir insanım ve böylece ona olan inancım daha da katlandı. Annemi sordu, depremden mi öldüğünü sordu. Orada bir yanlış anlaşılma olmuş sanırım. Annem pankreas kanserinden öldü. Kırıkhan'a hizmet gelip gelmediğini sordu. Buraya hizmet geliyor, biz de bunu inkar edemeyiz. Çadırlar falan her şeyi sordu ilgilendi ama benim öyle bir isteğim yok zaten. Hasta olanlar var, yaşlı olanlar var, ihtiyacı daha fazla olanlar var. Öncelik onların benim bir isteğim yok. Kalırsa bir konteyner biz de gireriz yoksa çadırımızda güzel"