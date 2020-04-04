Başkan Erdoğan'dan Cemil Taşçıoğlu mesajı: Hatırası hep yaşayacak 04.04.2020 09:40

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya babasının isminin Okmeydanı Eğitim Araştırma hastanesine verilmesi kararından dolayı teşekkür etti. Onur Taşçıoğlu'nun kendisine yazdığı mesaja yanıt veren Erdoğan, "Sevgili Onur... Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya babasının isminin Okmeydanı Eğitim Araştırma hastanesine verilmesi kararından dolayı teşekkür etti.

Sosya medya hesabından paylaşım yapan Onur Taşçıoğlu "Babam Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'na hak ettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

HATIRASI HEP YAŞAYACAK

Onur Taşçıoğlu'nun kendisine yazdığı mesaja yanıt veren Erdoğan, "Sevgili Onur... Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

TAŞÇIOĞLU'NUN İSMİ O KURUMDA YAŞATILACAK

Başkan Erdoğan koronavirüsten hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine verileceğini duyurmuştu.

Erdoğan konuya ilişkin, "Salgın sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisine kadar tüm sağlık çalışanlarımıza gösterdiği fedakarlığı milletimiz unutmayacaktır. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize verileceğini ve bir şehir hastanesi olarak anılacaktır.

Cemil Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.