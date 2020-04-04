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Sızma girişiminde bulunan 24 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video

Sızma girişiminde bulunan 24 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video

04.04.2020 10:12

Son dakika haberi... PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG’li terörist amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 YPG/PKK'lı teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jlqfFDoDi4

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 4, 2020
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